Lolli sul caso Almasri | Fui torturato da lui indignato per la scarcerazione

Rimini, 24 gennaio 2025 – “Sonoper ladi, io fuida lui”. Lo afferma Giulio, attraverso un comunicato, diffuso dal suo avvocato, Claudia Serafini., soprannominato ‘il Pirata’, è l’imprenditore condannato per le vicende della Rimini Yacht, fuggito in Libia ed estradato in Italia nel 2019, attualmente in carcere a Bologna”. Ora commenta ildel generale libico Najeem OsemaHabish, espulso dall’Italia e trasferito a Tripoli con un volo italiano”.nella lettera racconta le torture subite e quelle a cui dice di aver assistito nella prigione Mitiga “dove sono stato rinchiuso, nell'indifferenza mediatica, consolare e delle associazioni dei diritti umani - scrive - dal 28 ottobre 2017 all'1 dicembre 2019”.era stato arrestato in Libia, dove aveva preso parte alle rivolte contro Gheddafi, con l'accusa di terrorismo (accusa per cui in Italia è stato assolto in via definitiva).