La destra di Trump/Musk? Niente di nuovo, è l’indignazione a sinistra ad essere pericolosa

I commenti e le reazioni al duola dicono molto lunga sul periodo di grottesca insipienza in cui ci troviamo a vivere.Da una parte – più a– abbiamo coloro che ne parlano in termini di rivoluzione e rinascita di una nuova America. Dovrebbe far ridere, se in realtà non ci fosse da piangere, sentire autorevoli opinionisti esprimersi in questi termini. Sì, perché in realtà quella che emerge agli occhi di una mente lucida e non prevenuta, è la solita America plutocratica e iniqua al proprio interno, nonché aggressiva, arrogante e neocolonialista al proprio esterno. Perfino l’espressione usata dal neopresidente, che ha parlato di “destino manifesto” degli Usa rispetto a riprendersi Panama, annettere la Groenlandia e perfino piantare una bandiera su Marte, richiama quella dottrina Monroe che – a partire dal 1823 – ha segnato due secoli di imperialismo statunitense a prescindere dalla posizione politica di chi la guidava.