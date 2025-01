Lanazione.it - Giornata dell’educazione, 10 giochi che aiutano a crescere

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 gennaio 2025 – Il 24 gennaio del 1445 venne inaugurato in forma solenne lo Spedale di Santa Maria degli Innocenti destinato ad accogliere i neonati orfani o che venivano abbandonati. Opera di Filippo Brunelleschi, il più grande architetto dell’epoca, l’ospedale rappresentò la prima istituzione di questo genere in Europa, appositamente ideato per curare e allevare i bambini e dar loro un mestiere. La Toscana dunque ha una storica tradizione nei diritti dell’infanzia. E oggi si tiene lainternazionale, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo fondamentale dell'istruzione nella crescita delle giovani generazioni e promuovere l’importanza di una formazione di qualità per tutti costruendo una società più equa e inclusiva.