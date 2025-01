Iodonna.it - Esce il 3 febbraio "L’Ultima Spedizione", un documentario che ripercorre le avventure dell'alpinista polacca che ha cambiato la storia dell'alpinismo, prima di scomparire tra le sue montagne. Una vicenda ancora oggi avvolta nel mistero

Il vento sferza le cime e in mezzo al gelo, Wanda Rutkiewicz, arriva fin su alla cima. Ce l’ha fatta, ha vinto la sua sfida, con la montagna, certo, ma anche con un mondo di pregiudizi e ostacoli. Simbolo di ribellione e tenacia, Rutkiewicz non è solo, infatti, una scalatrice, ma è ladonna europea a conquistare l’Everest. Sull’Everest il ghiaccio si scioglie e svela le vittimea montagna X Leggi anche › “Una parete tutta per sé”, un libro racconta le pionierefemminile Wanda Rutkiewicz, ladonna sull’EverestLadi questa atleta, non è solo una sequenza di vette conquistate, ma un viaggio interiore, una lotta continua contro i limiti imposti e le ingiustizie subite, che viene ora raccontata nel docufilm “”, che uscirà nei cinema italiani il 32025.