Bergamonews.it - Bcc Milano partner di Teatro Arcimboldi: incontro virtuoso tra il mondo della finanza e della cultura

Leggi su Bergamonews.it

Un connubio che unisce due mondi: lae la. Bccsarà supportingdel. Un’importante collaborazione che si basa su valori condivisi e si concretizza con un accordo di sponsorizzazione per i prossimi due anni.Per la prima volta gliaprono le proprie porte a un supportingil cui contributo rafforza il ruolo centrale delnell’offertalecittà di, e non solo. Un sostegno che valorizza la sua vocazione di luogo di eccellenza per la fruizione artistica, con una programmazione capace di soddisfare le esigenze del grande pubblico.Con oltre 420.000 spettatori registrati nella scorsa stagione, ilproseguirà il percorso di innovazione e diversificazione dell’offerta teatrale rafforzando il forte legame che ha saputo costruire negli ultimi anni con i suoi visitatori e il territorio.