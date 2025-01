Laprimapagina.it - Affitti a medio-lungo termine: la nuova frontiera del mercato immobiliare

Negli ultimi anni, glistanno rivoluzionando il, emergendo come una soluzione sempre più apprezzata sia dai proprietari che dagli inquilini.Questo tipo di affitto, che si posiziona tra le locazioni brevi e quelle “tradizionali”, offre numerosi vantaggi e opportunità per chi desidera ottimizzare l’utilizzo del proprio immobile, nonché la possibilità di utilizzare strumenti online per il calcolo del canone di affitto.Cosa sono gli?Gliprevedono contratti di durata-lunga, che vanno dai pochi mesi (affitto transitorio) fino a diversi anni (modelli standard 4+4 o 3+2).Sono particolarmente richiesti da:Giovani professionisti: manager, freelance o lavoratori (anche temporanei) che necessitano di una soluzione abitativa per motivi di lavoro;Studenti universitari: soprattutto quelli impegnati in master o corsi di specializzazione di durata limitata;Nomadi digitali: nomadi digitali in cerca di una sistemazione confortevole per lavorare da remoto;Famiglie che non intendono acquistare casa ma cercano una soluzione anche sulperiodo.