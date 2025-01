Tvzap.it - Supermercati Conad, scatta il richiamo del prodotto: l’avviso del ministero

Leggi su Tvzap.it

Social.ildeldel. Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare ildal mercato. In questi giorni una marchioè stato ritirato dai supermercato. ( dopo le foto)Leggi anche: Gelato ritirato dai: marchio e lotto interessatiLeggi anche:urgente daiper rischio salmonella: “Non mangiatelo”Leggi anche:Sisa,il ritiro del: rischio listeriaLeggi anche: Polenta ritirata da tutti i: rischio chimico per i consumatori, ritirati i cremini alle nocciole e mandorleUnalimentare a marchio, dei crimini alle nocciole e mandorle, è stato ritirato dai