Sting ha problemi di salute | i medici bloccano tutti gli impegni live e promozionali dell’artista

Preoccupazione per. Come si legge su un post del profilo ufficialesu Instagram su consiglio dei suoi, il cantautore ha annullato all’ultimo minuto una cerimonia di premiazione e diversi spettacoli previsti per questa settimana.Nel comunicato del cantante britannico, diramato dallo staff, si legge che la decisione è stata presa “a causa di una malattia”, ma non vengono forniti ulteriori dettagli. “Su consiglio del suo medico, a causa di malattia – si legge nel post su Instagram – è con sincero rammarico chedeve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e posticipare i suoi concerti3.0 a Phoenix, AZ (originariamente previsti per il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, CA (originariamente previsto per gennaio 26) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20° anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio”.