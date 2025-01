Ilfogliettone.it - Shoah, contro Segre ancora insulti. Il 28 al Quirinale per Giorno memoria

Il 28 gennaio sarà alper celebrare insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ildellavecchi e nuovi antisemitismi ma Liliana, 95 anni, senatrice a vita e testimone dell’orrore della, continua ad essere tutti i giorni vittima die attacchi social proprio per quello che rappresenta.La senatrice non sarà oggi alle dellaa Milano per l’inaugurazione della mostra di Marcello Maloberti dopo che le campagne degli hater sui social hanno rinfocolato il clima d’odiodi lei, anche in occasione dell’uscita del docufilm “Liliana”. Il figlio di Liliana, Luciano Belli Paci, ha dato mandato al legale di famiglia di verificare chi sono gli autori dei post minacciosi apparsi sulle pagine social dei cinema che proiettano il film di Ruggero Gabbai.