Sciabbadai” il 27 gennaio Giorno della Memoria all’ OFFOFF Theatre

Lunedì 272025 – Ore 21.00 Presso OFF/OFF, in Via Giulia, 20 – RomaDIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA TeatroYOD e Foliàl Aps – imprese creative presentanoCon Luigi Pisani, Natale Russo e Jonah MarcelliScritto e diretto da Gabriele Marcelli Lunedì 27alle ore 21.00, nel, andrà in scenaOFF/OFFdi Roma “”, Premio Fersen alla Drammaturgia Contemporanea Italiana, scritto e diretto da Gabriele Marcelli, interpretato da Luigi Pisani, Natale Russo e Jonah Marcelli, per la produzione TeatroYOD e Foliàl Aps – imprese creative.Per la qualità e le tematiche del progetto, questo spettacolo ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.