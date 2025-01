Nerdpool.it - NerdPool incontra Mirka Andolfo

Leggi su Nerdpool.it

Un artista italiana amata in tutto il mondo e che riesce a sorprenderci ad ogni nuova uscita. Parliamo ovviamente diche dopo il grande successo di Sweet Paprika, sempre per Edizioni Star Comics è iniziata una nuova trilogia, Blasfamous dove le popstar sono letteralmente divinità, ma non mancano luci ed ombre. In occasione dello scorso Cartoomics a Milano abbiamo potuto parlare condi questa sua nuova opera e dei diversi temi che affronta. Continuate a leggere per scoprire quello che ci ha raccontato.Ciao, ben ritrovata su, per noi è sempre un piacere parlare con te!Grazie, anche per me! Angeli e demoni, inferno e paradiso, da Sacro/Profano passando per Sweet Paprika, fino ad arrivare alla tua ultima uscita Blasfamous, sembra che tu non possa fare a meno di questi temi, sempre presenti nella tua produzione.