Ilrestodelcarlino.it - Litiga col fratello e gli stacca a morsi un pezzo di orecchio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colli al Metauro (Pesaro), 23 gennaio 2025 – Morde ilall’e glieneun. Il tribunale lo condanna a risarcirlo per quasi 10mila euro. E’ la vicenda di cui si è discusso dinanzi al giudice civile di Pesaro. La vicenda è avvenuta a Colli al Metauro a maggio del 2021. Si è trattata di una lite violenta tra due “fratelli coltelli”, entrambi camionisti, che si sono accapigliati durante una collutazione nel parcheggio lungo via del progresso, adiacente il cancello dello stabilimento industriale della società Isa Infissi. L’episodio non è sfociato in una denuncia penale ma in una richiesta danni in sede civile a seguito di un atto di citazione notificato circa sei mesi dopo da unnei confronti dell’altro. Il primo chiedeva al giudice di pronunciarsi a proposito dei danni conseguenti alle lesioni personali, cioè la perdita parziale del padiglione auricolare.