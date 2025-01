L’Inaf di Capodimonte festeggia 25 anni | Satelliti e supertelescopi nel futuro dell’astrofisica italiana

Leggi su Ildenaro.it

tutti italiani per studiare l’universo, la partecipazione ai nuoviche stanno nascendo e ingrande telescopio spaziale destinato a esplorare nuovi mondi, e ancora la partecipazione all’esplorazione della Luna e di Marte: sono ambiziosi i programmi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che oggia Napoli i suoi 25di storia guardando al. “è l’ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo, è coinvolto nell’esplorazione del cosmo a tutte le lunghezze d’onda e con tutti i messaggeri celesti, dal nostro Sistema solare, attraverso il tempo e lo spazio, fino alle origini dell’universo”, ha detto il presidente delRoberto Ragazzoni nell’evento organizzato presso l’osservatorio di. “Ci troviamo a Napoli – ha aggiunto – non solo per celebrare il passato, ma soprattutto per discutere degli scenari nei prossimi 25: un incontro proiettato nel”.