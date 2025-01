Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il giorno dell’ufficialità. Poi subito in campo a Napoli: cosa ha in mente per lui Thiago Motta. Rivelazione

Randal Kolo Muani, con il calciomercato Juve pronto a ufficializzarlo come prossimo colpo in entrata nella giornata di oggi. Il francese si è già allenato con i suoi nuovi compagni e per questo dovrebbe giocare sabato a Napoli. Thiago Motta lo ha visto bene e potrebbe quindi lanciarlo nell'undici titolare bianconero al centro dell'attacco, con Vlahovic diretto ancora verso la panchina.