Inter-news.it - Inzaghi: «Acerbi? Ecco quando tornerà! Frattesi mai chiesto addio»

Leggi su Inter-news.it

Simoneha parlato al termine della partita di Champions League tra Sparta Praga e Inter, vinta dai nerazzurri per 0-1. Il tecnico ha risposto anche a qualche domanda di mercato e in particolare sulla situazione di.CHAMPIONS LEAGUE E MERCATO – L’Inter ha sbancato il Letna di Praga grazie alla rete di Lautaro Martinez e nel post partita Simoneha parlato di ciò che manca per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Al contempo, l’allenatore ha risposto pure alle domande sul mercato e in particolare su Francescoe Davide. Queste le sue parole: «Tutto nelle nostre mani, per la qualificazione manca quel punto che ci farebbe fare cose straordinarie. Vedere l’Inter lì davanti sarebbe una bellissima soddisfazione, vedendo anche le altre big in difficoltà e fuori.