Novara molesta una ragazza davanti alla stazione in carcere un 30enne

carcere di Novara il 30enne che ha molestato una ragazza davanti alla stazione. L'uomo ha tentato di aggredire la ragazza nella zona della stazione martedì 22 aprile: la giovane ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno trovato l'uomo poco lontano.

