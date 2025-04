Quotidiano.net - Kim Jong-un presenta il nuovo cacciatorpediniere Choe Hyon. Esperti: “Può lanciare missili nucleari tattici”

Roma, 26 aprile 2025 - Kim-un continua a potenziare l'Esercito Rivoluzionario Popolare nordcoreano e nel giorno del 93esimo anniversario della sua fondazione hato, nel corso di una cerimonia, ilmultiruolo, che trasporta "le armi più potenti", ha sottolineato il leader di Pyongyang nel cantiere navale nella città portuale occidentale di Nampho. TOPSHOT - This picture taken on April 25, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on April 26, 2025 shows North Korean leader KimUn (front 2nd R) and his daughter Ju Ae attending the launch ceremony of a newly-built destroyer at the Nampo port in Nampo. North Korea has unveiled a new warship it claims is a destroyer armed with the "most powerful weapons", at a launch ceremony attended by leader KimUn, state media said on April 26.