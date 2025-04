Papa Francesco anche il deputato della Lega Morrone ai funerali in piazza San Pietro

anche il deputato forlivese della Lega Jacopo Morrone ha partecipato ai funerali di Papa Francesco sabato a Roma. “Oggi, in piazza San Pietro, è stato emozionante partecipare ai funerali di Papa Francesco, che proprio nella stessa piazza, il giorno di Pasqua, aveva abbracciato per l’ultima volta. Forlitoday.it - Papa Francesco, anche il deputato della Lega Morrone ai funerali in piazza San Pietro Leggi su Forlitoday.it ilforliveseJacopoha partecipato aidisabato a Roma. “Oggi, inSan, è stato emozionante partecipare aidi, che proprio nella stessa, il giorno di Pasqua, aveva abbracciato per l’ultima volta.

TikTok e il business delle scommesse sulla morte di Papa Francesco, la denuncia del deputato Borrelli: "La Procura indaghi" - "Su Tiktok ci sono soggetti convinti che Papa Francesco in realtà sia morto e che la sua polmonite sia tutto un complotto. Lo dicono anche in Parlamento, dove però il tutto resta un bisbiglio e un vociare. Ma su Tiktok è tutto pubblico con video e scommesse mascherate da cuoricini e regali virtuali, che poi nel mercato nero diventano veri e propri soldi. Si mostrano tutti grandi cattolici e grandi credenti, però sono i primi a scherzare o addirittura a scommettere sulla morte del Santo Padre".

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l'Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l'ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l'ultimo video: cosa si scopre sull'amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

L'ultimo gesto d'amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l'ultimo saluto a Papa Francesco, c'è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l'infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato.

