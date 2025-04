Tumulazione di Papa Francesco in Santa Maria Maggiore oltre 400mila persone per ultimo saluto al pontefice VIDEO

Papa Francesco è stato sepolto in Santa Maria Maggiore. Per l'ultimo saluto arrivati fedeli, gente comune e capi di Stato Ecco le immagini della Tumulazione del feretro di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il pontefice è stato sepolto lì, dove aveva chiesto da testamento. Ilgiornaleditalia.it - Tumulazione di Papa Francesco in Santa Maria Maggiore, oltre 400mila persone per l'ultimo saluto al pontefice - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it è stato sepolto in. Per l'arrivati fedeli, gente comune e capi di Stato Ecco le immagini delladel feretro dinella Basilica di. Ilè stato sepolto lì, dove aveva chiesto da testamento.

