L’IMPRESA DELLA CARRIERA Matteo Arnaldi si regala la vittoria su uno sbiadito Djokovic a Madrid

Matteo Arnaldi, forse, cambia il destino DELLA propria stagione. E anche, in un certo senso, DELLA propria CARRIERA. Due anni fa a Madrid tutti si accorsero di lui quando sconfisse Casper Ruud, quest'anno ancora a Madrid tutti tornano ad accorgersi di lui, e direttamente sul centrale DELLA Caja Magica, intitolato a Manolo Santana. Stavolta dall'altra parte DELLA rete il battuto è Novak Djokovic: il ligure approfitta di una versione del serbo lontana dai tempi migliori e lo batte per 6-3 6-4, siglando la vittoria finora più importante dell'intera CARRIERA per mille motivi. Adesso per lui ci sarà, a sorpresa, il redivivo Damir Dzumhur: il bosniaco ha sorpreso l'argentino Sebastian Baez in rimonta.L'inizio di partita fa già capire che di questioni semplici ce ne sono, e saranno, ben poche. E il primo a smuovere la situazione è Arnaldi, che il break di vantaggio immediato se lo viene a prendere dal 40-15 per Djokovic, il quale da lì infila tre gratuiti su quattro punti, portandosi via il servizio quasi da solo.

