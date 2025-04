Come sta il 56enne che durante l’aperitivo è precipitato per 4 metri dal parapetto della Darsena a Milano

precipitato per quattro metri dal parapetto della Darsena dopo aver perso l'equilibrio durante un aperitivo. Secondo i medici, però, il 56enne non sarebbe più in pericolo di vita. Leggi su Fanpage.it È ancora intubato, in gravi condizioni, l'uomo che nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, èper quattrodaldopo aver perso l'equilibrioun aperitivo. Secondo i medici, però, ilnon sarebbe più in pericolo di vita.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kekko Silvestre dei Modà cade durante le prove a Sanremo 2025: cosa è successo? Come sta? - Spiacevole imprevisto per i Modà a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. Durante le prove a cui abbiamo assistito oggi – lunedì 10 febbraio 2025 – Kekko Silvestre si sarebbe infortunato, riportando – secondo le prime indiscrezioni – una frattura a una costola. Sul posto è subito intervenuto Carlo Conti (anche lui presente alle prove assieme a Gerry Scotti) per supportare il cantante, tornato sul palco dell’Ariston dopo un lungo periodo di assenza dalle scene. 🔗superguidatv.it

Paura per Bobby Solo. Si accascia sul palco durante il concerto: come sta - Lo svenimento sul palco: cosa è successo a Bobby Solo in concerto a Pordenone e le rassicurazioni dell'artista sui social 🔗ilgiornale.it

Bobby Solo, malore durante il concerto: come sta l’artista - Un calo di zuccheri e lo svenimento sul palco: cosa è successo a Bobby Solo in concerto a Pordenone e le rassicurazioni dell'artista sui social 🔗ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Come sta il 56enne che durante l’aperitivo è precipitato per 4 metri dal parapetto della Darsena a Milano; Precipita da un muretto durante l'aperitivo in Darsena: gravissimo 56enne; Milano, cade dal parapetto della Darsena durante l'aperitivo e precipita per 4 metri: grave 56enne; Milano, cade dal parapetto della Darsena durante l'aperitivo e precipita per quattro metri: grave 56enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Come sta il 56enne che durante l’aperitivo è precipitato per 4 metri dal parapetto della Darsena a Milano - È ancora intubato, in gravi condizioni, l'uomo che nella serata di ieri, venerdì 25 aprile, è precipitato per quattro metri dal parapetto della Darsena ... 🔗fanpage.it

Milano, cade dal parapetto della Darsena durante l'aperitivo e precipita per quattro metri: grave 56enne - L'uomo è ricoverato al Niguarda in codice rosso. Una testimone lo avrebbe notato appoggiato su un muretto con un bicchiere in mano. Indaga la polizia ... 🔗msn.com