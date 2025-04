Incendio a Desio fiamme da un capannone alta colonna di fumo in Brianza

Incendio a Desio, nel pomeriggio di sabato 26 aprile. Una densa nuvola di fumo si è levata da via Agnesi, intorno alle 16. La nube grigia è stata notata anche a chilometri di distanza e dalla Millano-Meda.I vigili del fuoco, stando a quanto ricostruito, sono intervenuti all'interno di un. Monzatoday.it - Incendio a Desio, fiamme da un capannone: alta colonna di fumo in Brianza Leggi su Monzatoday.it , nel pomeriggio di sabato 26 aprile. Una densa nuvola disi è levata da via Agnesi, intorno alle 16. La nube grigia è stata notata anche a chilometri di distanza e dalla Millano-Meda.I vigili del fuoco, stando a quanto ricostruito, sono intervenuti all'interno di un.

Se ne parla anche su altri siti

Un altro incendio nella notte, le fiamme colpiscono una Bmw - SURBO - Un’altra auto ha preso fuoco nella notte. Dopo l’episodio incendiario avvenuto ieri a Cavallino (di cui abbiamo dato notizia in questo articolo), stavolta le fiamme hanno colpito una Bmw, modello 525, di proprietà di una 26enne residente a San Pietro in Lama, che era stata parcheggiata... 🔗lecceprima.it

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del... 🔗ilgazzettino.it

Incendio in un ristorante cinese di Milano: fiamme divampano in cucina, arrivano i pompieri - L’olio bollente che s’incendia, le lingue di fuoco che si allungano sui mobili e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura nella cucina di un ristorante cinese di via Imbonati a Milano nella notte tra domenica e lunedì 7 aprile, teatro di un incendio domato dai pompieri di via Messina... 🔗milanotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Incendio nel deposito di rifiuti: l'intervento dei vigili del fuoco; Desio, incendio in capannone di azienda di legname, danni ingenti; Desio, incendio in un’azienda di lavorazione del legno; Incendio in una ditta abbandonata: sul posto i vigili del fuoco. 🔗Se ne parla anche su altri siti