Il delicato futuro delle relazioni tra Vaticano e Cina nel dopo Bergoglio

Cina ha sempre avuto un fascino per me. Quando ero ragazzo, leggevo un libro di missionari gesuiti. sognavo la Cina». È il 2016 quando, in un’intervista a La Civiltà Cattolica, Papa Francesco ammette il suo legame affettivo con il gigante asiatico. Da pontefice, ha compiuto passi in avanti senza precedenti nel rafforzamento dei rapporti tra Vaticano e Pechino, pur senza riuscire a realizzare il suo desiderio più grande: ripercorrere i passi di Matteo Ricci, gesuita come lui, e diventare il primo Papa in carica a mettere piede sul territorio della Repubblica Popolare. La sua morte mette in dubbio il processo di avviCinamento iniziato negli scorsi anni, anche se tra i possibili successori c’è chi potrebbe porsi in continuità con Bergoglio, o addirittura accelerare il dialogo col governo cinese. Lettera43.it - Il delicato futuro delle relazioni tra Vaticano e Cina nel dopo Bergoglio Leggi su Lettera43.it «Laha sempre avuto un fascino per me. Quando ero ragazzo, leggevo un libro di missionari gesuiti. sognavo la». È il 2016 quando, in un’intervista a La Civiltà Cattolica, Papa Francesco ammette il suo legame affettivo con il gigante asiatico. Da pontefice, ha compiuto passi in avanti senza precedenti nel rafforzamento dei rapporti trae Pechino, pur senza riuscire a realizzare il suo desiderio più grande: ripercorrere i passi di Matteo Ricci, gesuita come lui, e diventare il primo Papa in carica a mettere piede sul territorio della Repubblica Popolare. La sua morte mette in dubbio il processo di avvimento iniziato negli scorsi anni, anche se tra i possibili successori c’è chi potrebbe porsi in continuità con, o addirittura accelerare il dialogo col governo cinese.

