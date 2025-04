La grande opera mostra di sculture di Marcello Corrà a Oleggio

Marcello Corrà in esposizione a Oleggio."Dopo parecchi anni di assenza dalle sale espositive - dice Corrà - torno a mostrare questa selezione di opere, attraverso un viaggio nel tempo di circa vent’anni. Non è facile accostare i propri lavori compresi in un arco temporale. Novaratoday.it - La grande opera: mostra di sculture di Marcello Corrà a Oleggio Leggi su Novaratoday.it Tornano le opere diin esposizione a."Dopo parecchi anni di assenza dalle sale espositive - dice- torno are questa selezione di opere, attraverso un viaggio nel tempo di circa vent’anni. Non è facile accostare i propri lavori compresi in un arco temporale.

