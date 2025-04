Straordinario Arnaldi batte Djokovic in 2 set all8217ATP Madrid 8220Un sogno che s8217avvera contro il mio idolo8221

Arnaldi ha battuto 6-3, 6-4 Novak Djokovic all'ATP Madrid, accedendo al 3° turno dove incontrerà domenica il bosniaco Dzumhur. "Lo vedevo da bambino in TV, oggi è stato tutto perfetto. All'inizio ero tesissimo, poi mi sono calmato" Leggi su Fanpage.it Matteoha battuto 6-3, 6-4 Novakall'ATP, accedendo al 3° turno dove incontrerà domenica il bosniaco Dzumhur. "Lo vedevo da bambino in TV, oggi è stato tutto perfetto. All'inizio ero tesissimo, poi mi sono calmato"

Arnaldi show in Florida: batte Nakashima e vola in semifinale. Fuori Sonego e Musetti - (Adnkronos) – Matteo Arnaldi show in Florida. Nell'Atp 250 di Delray Beach, il tennista azzurro conquista la semifinale battendo nei quarti Brandon Nakashima 7-6, 6-4 in un'ora e quarantadue minuti. Dopo un primo set combattuto, vinto al tie break concedendo soltanto due punti all'avversario, numero 43 del mondo, Arnaldi ha aumentato il ritmo alzando il proprio livello di tennis e acquisendo maggiore fiducia nei propri colpi.

Arnaldi show in Florida: batte Nakashima e vola in semifinale. Fuori Sonego e Musetti - Delray Beach, 15 febbraio 2025 – Matteo Arnaldi show in Florida. Nell'Atp 250 di Delray Beach, il tennista azzurro conquista la semifinale battendo nei quarti Brandon Nakashima 7-6, 6-4 in un'ora e quarantadue minuti. Dopo un primo set combattuto, vinto al tie break concedendo soltanto due punti all'avversario, numero 43 del mondo, Arnaldi ha aumentato il ritmo alzando il proprio livello di tennis e acquisendo maggiore fiducia nei propri colpi.

Matteo Arnaldi piazza il colpo e batte Andrey Rublev! Azzurro al terzo turno di Indian Wells - Matteo Arnaldi in grande spolvero quest'oggi a Indian Wells. Il ligure (n.35 del ranking) si è imposto nel secondo turno del Masters1000 californiano col punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match nel quale l'azzurro è stato sempre costretto a inseguire nei due parziali. Con grande determinazione, però, il giocatore nostrano ha trovato le soluzioni, facendo leva in particolare sulla scarsa efficacia della seconda di servizio del russo.

