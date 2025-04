Come cambia il tabellone di Arnaldi dopo aver battuto Djokovic Fuori anche un’altra testa di serie

Arnaldi ha confezionato un'impresa che ricorderà per tutta la vita e che racconterà ai posteri: ha sconfitto Novak Djokovic, l'uomo capace di vincere 24 Slam nel corso della sua mirabolante carriera e di scrivere a ripetizione la storia di questo sport. Il tennista italiano, al suo primo scontro diretto con il Fuoriclasse serbo, ha prevalso in due set al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato impeccabile sulla terra rossa spagnola, dettando legge con il punteggio di 6-3, 6-4 e meritandosi l'approdo al terzo turno.Il 24enne, presentatosi all'appuntamento da numero 44 del ranking ATP, ha avuto la meglio contro l'attuale numero 5 del mondo nonché testa di serie numero 4 del tabellone. Il nostro portacolori ha inflitto al ribattezzato Nole il secondo ko consecutivo al debutto, dopo che al Masters 1000 di Montecarlo era stato fermato dal cileno Alejandro Tabilo in seguito all'atto conclusivo del Masters 1000 di Miami, dove si dovette inchinare al cospetto del ceco Jakub Mensi.

