MotoGP su TV8 orario gara GP Spagna 2025 programma in chiaro e differita 27 aprile

2025 vedrà andare in archivio la quinta tappa stagionale domani, domenica 27 aprile: per il GP di Spagna, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Spagna 2025, quinta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 14.00, e della Moto2, dalle ore 15.15. Di seguito il programma del GP di Spagna 2024 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming. Oasport.it - MotoGP su TV8, orario gara GP Spagna 2025: programma in chiaro e differita 27 aprile Leggi su Oasport.it Il Motomondialevedrà andare in archivio la quinta tappa stagionale domani, domenica 27: per il GP di, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in, si disputeranno il warm up dellae, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e.Di seguito il calendario, ile l’d’inizio della domenica del GP di, quinta prova del Motomondiale delle classi, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.Latv indelladellasarà fruibile dalle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 14.00, e della Moto2, dalle ore 15.15. Di seguito ildel GP di2024 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

