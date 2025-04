L’ex collegio dei Filippini ad un passo dalla riapertura entro maggio sarà restituito con un volto completamente nuovo

L'ex collegio dei Filippini si appresta ad essere riaperto al pubblico dopo un importante intervento di restauro. Praticamente a metà percorso di Capitale italiana della cultura.

Niente da fare per la riqualificazione del Rabbateddu, ecco come verrà speso il milione di euro della Regione - wayfinding e pannellistica all’ex Collegio dei Padri Filippini (piano terra e primo piano) e alla sostituzione e posa in opera di nuovi faretti e binari sempre all’ex Collegio dei Padri Filippini. 🔗agrigentonotizie.it