Zazzaroni: «Sfogo Inzaghi con il quarto uomo? Ci sono situazioni in cui gli allenatori dovrebbero essere tollerati.» Le parole del direttore del CorSport

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato cosi del momento Inter e di Simone Inzaghi

LE PAROLE- «Da quando il Milan ha tolto all'Inter la possibilità di ottenere il Triplete alcuni raffinati pensatori sostengo che il Triplete sia un'invenzione dei media. E allora? Intendono forse sminuirne il valore? Per gli inglesi il double consiste nella conquista di Premier e FA Cup, per gli spagnoli è il doblete. Triplete se ci aggiungi la Champions. Del resto il linguaggio del calcio e dello sport è quasi tutto invenzione dei media: slam, doppietta, tripletta, remontada, bomber, libero, melina. PS. Lo Sfogo di Inzaghi con Aureliano non lo censuro: ci sono situazioni in cui gli allenatori dovrebbero essere tollerati perché subiscono pressioni fuori dal comune.

