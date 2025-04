Storica vittoria di Matteo Arnaldi battuto Novak Djokovic all’ATP di Madrid

Arnaldi firma l’impresa contro l’ex numero uno del mondoSabato 26 aprile 2025, Matteo Arnaldi ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano battendo Novak Djokovic in due set all’ATP di Madrid. Il tennista sanremese si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, chiudendo il match al secondo match-point.Per Arnaldi si tratta della quinta vittoria in carriera contro un top-ten, ma questa è particolarmente significativa: è la sua prima affermazione contro un giocatore che ha occupato la vetta del ranking mondiale.Djokovic ancora in difficoltàNovak Djokovic, visibilmente lontano dalla sua forma migliore, tornava a giocare a Madrid per la prima volta dal 2022, anno in cui si era fermato in semifinale contro Carlos Alcaraz.Il campione serbo prosegue così un periodo complicato, dopo l’inaspettata eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo per mano di Alejandro Tabilo. Dayitalianews.com - Storica vittoria di Matteo Arnaldi: battuto Novak Djokovic all’ATP di Madrid Leggi su Dayitalianews.com firma l’impresa contro l’ex numero uno del mondoSabato 26 aprile 2025,ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano battendoin due setdi. Il tennista sanremese si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, chiudendo il match al secondo match-point.Persi tratta della quintain carriera contro un top-ten, ma questa è particolarmente significativa: è la sua prima affermazione contro un giocatore che ha occupato la vetta del ranking mondiale.ancora in difficoltà, visibilmente lontano dalla sua forma migliore, tornava a giocare aper la prima volta dal 2022, anno in cui si era fermato in semifinale contro Carlos Alcaraz.Il campione serbo prosegue così un periodo complicato, dopo l’inaspettata eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo per mano di Alejandro Tabilo.

