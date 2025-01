Lapresse.it - Giorno Memoria: a Milano pietra d’inciampo per Emilia, bimba citata da Levi

È intitolata aAmalia, la bambina del treno della morteda Primone libro ‘Se questo è un uomo’, una delle 26 nuove pietreposate ain occasione deldellache si celebra il 27 gennaio. Insieme con la piccola di 5 anni sono stati ricordati il padre Aldo, che era capo dei Servizi elettrici al Comune di, la madre Elena Viterbo e i fratello Italo.Il ricordo della sorella Paolo Vita FinziLe pietre sono state posate in via Donatello, davanti all’ultima abitazione della famiglia prima dell’arresto e della deportazione ad Auschwitz, dove morirono tutti. “Con ieravamo molto amici, i nostri padri erano entrambi ingegneri e le madri entrambe torinesi. Italo aveva la stessa età di mia sorella, abitavamo vicino per cui eravamo proprio amici d’infanzia.