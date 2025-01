Lettera43.it - Giorno del ricordo: perché ricorre il 10 febbraio

Il 10di ogni anno l’Italia commemora ildel, istituito nel 2004 per rendere omaggio alle vittime delle foibe e ricordare l’esodo forzato di migliaia di italiani dalle terre della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia. Questa data naturalmente non è causale, ma ha un significato storico molto preciso: il 101947 furono firmati i Trattati di Pace di Parigi, che sancirono la cessione di ampie porzioni di territorio italiano alla Jugoslavia, segnando una svolta drammatica per migliaia di italiani che vivevano in quelle regioni.il 10?Il Colosseo in occasione deldeldel 2024 (Imagoeconomica).La scelta di celebrare ildelproprio il 10è strettamente legata ai Trattati di Pace di Parigi, firmati in questa data nel 1947.