Justcalcio.com - Donnarumma: “Sto bene al PSG, la mia priorità è il rinnovo col PSG”|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 01:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:Getty e Calciomercato.com Le voci sul suo futuo continuano a rincorrersi e, con solo 1 anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto con il Paris Saint Germain, Gigioha ricominciato a far parlare di sé sia in campo che fuori. E dopo la vittoria per 4-2 sul Manchester City, scontro diretto decisivo per evitare l’eliminazione in Champions League, il capitano della Nazionale ha chiarito quelli che sono i suoi piani e le prossime mosse.LE VOCI SULL’ITALIA – L’Inter, nonostante un investimento sul portiere non sia prioritario, come confermato dal ds Piero Ausilio, è sulle sue tracce e un ritorno in Italia resta più che possibile se l’offerta presentatagli dal club parigino non dovesse essere firmata.