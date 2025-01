Bergamonews.it - Consorzi di bonifica e irrigazione, 72 milioni di euro di interventi attivi in Lombardia

Si è svolta martedì 22 gennaio in tutta Italia la conferenza dedicata al ruolo deidinel fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. A Milano sono intervenuti il Presidente di ANBIAlessandro Rota, il Vicepresidente Luigi Lecchi e il direttore Mario Reduzzi.“Il ruolo deidiè fondamentale – dichiara Rota – ci troviamo ad affrontare sfide sempre più condizionate dal cambiamento climatico. Tradizione ultracentenaria, autogoverno deiati, competenze tecniche e capacità di pianificare a lungo termine costituiscono la miscela vincente per dare risposte concrete e durature al territorio, alle comunità e alle generazioni future. Superare l’emergenza per investire in piani strutturali è ormai l’esigenza primaria del sistema consortile”.