Sport.quotidiano.net - Champions League, Leao stende il Girona: ottavi a un passo per il Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 22 gennaio 2025 – Con le unghie e con i denti, ilbatte il1-0 ottenendo la quinta vittoria consecutiva inma soprattutto tre punti fondamentali per conquistare un posto tra le prime otto della competizione e accedere aglidi finale senza passare dalle “Forche Caudine” dei playoff. Un traguardo che gli uomini di Conceiçao potranno raggiungere aritmeticamente in caso di successo contro la Dinamo Zagabria. Questa sera, invece, ai rossoneri, che dopo meno di 5’ hanno perso per un guaio muscolare Emerson Royal, è bastato un guizzo di Rafaelal 37’, che ha messo la ciliegina sulla torta su un primo tempo in cui i rossoneri hanno creato diverse palle gol nitide, colpendo anche una traversa con Theo Hernandez e un palo con Musah. Dall’altra parte, però, ilnon ha certo recitato il ruolo dello sparring partner e ha sua volta ha impensierito ilin almeno tre occasioni, tutte sventate da un provvidenziale Maignan.