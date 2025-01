Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in rialzo, attesa per la politica monetaria della Banca del Giappone

Ladiavvia la seduta in, in scia al consolidamento degli indici azionari statunitensi, in particolare la tecnologia, e indelle indicazioni didalla riunionedel(Boj) che si concluderà domani. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,41% a quota 39,810.51, con un guadagno di 164 punti. Sul fronte valutario va avanti la fase di indebolimento dello yen, sul dollaro a un livello di 156,30 e sull'euro a 162,70.