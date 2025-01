Anteprima24.it - Benevento 5, contro Fortitudo Pomezia ingresso gratuito. Il presidente onorario Ferraro: “Tutti al PalaTedeschi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 chiude il girone d’andata ale lo fa aprendo le porte ai tifosi: domenica 26 gennaio, ore 20.45 (diretta canale Youtube della Divisione Calcio a cinque), l’al palazzetto peri supporters giallorossi saràgrazie alla collaborazione con Studio Basile & Partners. Un’opportunità in più per continuare a sostenere la squadra di mister Scarpitti che è tornata con prepotenza in corsa per la permanenza in Serie A: bissare l’esaltante successo casalingoSala Consilina è l’obiettivo dei giallorossi per dare ulteriore slancio alla rincorsa salvezza.Di fronte una compagine in salute, reduce da sette risultati utili consecutivi e candidata alle Final Eight di Coppa Italia. A dirigere il match Chiara Perona di Biella e Paolo De Lorenzo di Brindisi.