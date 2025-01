Quotidiano.net - Aumento dei prezzi del gas in Italia: impatto dei contratti Gazprom e nuove importazioni

Negli ultimi mesi, idel gas ine in Europa sono aumentati a causa di vari fattori, come la fine del contratto di transito del gas trae l'Ucraina e la riduzione dei flussi di gas provenienti da Algeria e Azerbaijan, nonché l'offerta stagnante di Gnl. A dicembre 2024 "il prezzo è salito a 47,6 euro al megawattora, con aspettative simili per i prossimi tre mesi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in una informativa urgente alla Camera sulle misure del governo contro il caro energia. "Questi eventi hanno portato ad un maggiore utilizzo degli stoccaggi e ad undelledal Nord Europa - ha proseguito il ministro -, influenzando idel gas inanche in riferimento al prezzo sui mercati europei.