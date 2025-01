Inter-news.it - Altafini: «Scudetto, Inter e Napoli fino alla fine! Ma si gioca troppo»

Leggi su Inter-news.it

venuto telefonicamente a Rai Radio 1 durante un suovento ha espresso la sua opinione riguardo la lottain Serie A, in particolare nella sfida tra.PRIMI BILANCI – Joséè entusiasta della sfida train Serie A per lo. Poi tra le peggiori pesca proprio una squadra: «La lottain Serie A è entusiasmante,se le daranno. Io sono contento del, è una squadra che merita. Il popolo napoletano anche quandovo io era veramente entusiasta, sportivo. Il problema è che si! Se vediamo le squadre che hannoto ieri, a ognuna mancano 4-5tori titolari. La più grande delusione di questa stagione? Direi il Milan, in particolare il terzino destro brasiliano».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «! Ma si»)©-News.