Bivio Bisseck può garantire plusvalenza ma l’Inter vuole puntarci – CdS

L’Inter vede in Yann-Aurel Bisseck un patrimonio prezioso, con la speranza di garantirsi una plusvalenza futura. Tuttavia, il club nerazzurro è consapevole che un’offerta irrinunciabile potrebbe portarlo a cederlo, lasciando aperta questa possibilità. La strategia? Trattenere il talento tedesco, confidando nel suo potenziale di diventare un pilastro della difesa. Ma se arrivasse la proposta giusta, tutto potrebbe cambiare...

L’Inter vuole trattenere Bisseck, ma allo stesso tempo sa che se arrivasse un’offerta molto importante potrebbe anche sacrificarlo. Il Corriere dello Sport spiega la situazione del tedesco. TRATTENERE – La volontà dell’Inter è quella di trattenere Yann-Aurel Bisseck. Nell’immaginario nerazzurro, il gigante di Colonia un giorno dovrebbe diventare il titolare di un pacchetto arretrato composto da Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra e dal 2006 Giovanni Leoni come difensore centrale ( le ultime sul giocatore del Parma ). Ecco perché l’Inter sta lavorando anche ad altre sei uscite per potersi riservare un tesoretto da quasi 50 milioni di euro ( vedi articolo ). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bivio Bisseck, può garantire plusvalenza ma l’Inter vuole puntarci – CdS

In questa notizia si parla di: inter - bisseck - vuole - bivio

Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio - L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Bisseck.

Cosa dovrebbe fare l'Inter con l'esperto difensore? Vai su Facebook

Inter: Pavard non è in forma, Bisseck sì e Inzaghi riflette sulla difesa; Inter: Pavard non è in forma, Bisseck sì e Inzaghi riflette sulla difesa; Carboni al Genoa, novità sulla clausola di Dumfries e Bisseck. Piace Timber. Inter, tutto il calciomercato LIVE.

Bivio Bisseck, può garantire plusvalenza ma l’Inter vuole puntarci – CdS - L'Inter vuole trattenere Bisseck, ma allo stesso tempo sa che se arrivasse un'offerta molto importante potrebbe anche sacrificarlo. Come scrive inter-news.it

Inter, Pavard o Bisseck? Inzaghi davanti ad un bivio decisivo.. - MSN - La situazione attuale dell'Inter e il dilemma posto davanti al suo allenatore Simone Inzaghi mettono in luce le dinamiche e le scelte ... Segnala msn.com