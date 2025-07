Quattro bancali pieni di mobili andranno a 44 famiglie bisognose L' associazione | Gesto prezioso

Un gesto di generosità che fa la differenza: quattro bancali di mobili, tra cui colonne per lavatrice e asciugatrice e altri arredi, saranno donati a 44 famiglie bisognose grazie all’associazione Gesto Prezioso. Un'iniziativa che testimonia come piccoli grandi gesti possano portare speranza e conforto a chi ne ha più bisogno. Il presidente dell’ODV Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, esprime gratitudine a Fabio Marzufero, referente in Emilia-Romagna di Casa..., per aver reso possibile questa concreta azione di solidarietà.

Una donazione di quattro bancali di mobili da bagno - 24 colonne per lavatrice e asciugatrice e 20 mobili per lavatrici - per un totale di 44 mobili. Il presidente dell’odv Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga ringrazia Fabio Marzufero, referente per l’Emilia-Romagna dell’Associazione Casa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

