Tenta di ammazzare ex assessore 46enne ai domiciliari

Un episodio che scuote la tranquillità della comunità: Giovanni Nucci, 46 anni di Villa Literno, si trova ora agli arresti domiciliari dopo aver tentato di uccidere l’ex assessore Pasquale Santagata. Condannato a 9 anni per il grave crimine, Nucci si trova sotto stretta sorveglianza, mentre le indagini continuano a fare luce su questa vicenda che ha fatto tremare la zona. La giustizia sta facendo il suo corso per garantire sicurezza e legalità.

Detenzione domiciliare per Giovanni Nucci, 46enne di Villa Literno condannato a 9 anni di reclusione per il tentato omicidio di Pasquale Santagata,ex assessore ai lavori pubblici del comune di Castel Volturno con l’amministrazione Luigi Petrella. E’ quanto disposto dal tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

