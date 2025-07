Renate continua la linea verde sul mercato Preso il centrocampista Ori | arriva dal Gozzano

renate continua la sua strategia di rafforzamento con giovani talenti promettenti, puntando su un mercato oculato e ricco di potenzialità. Dopo l’esordiente Gianluca Rossi, proveniente dalla Primavera del Genoa, il club blu-verde si assicura anche Riccardo Ori, centrocampista del 2004 proveniente dal Gozzano, che si è già messo in mostra per versatilità e intraprendenza. Con questa linea verde, il Renate mira a costruire un futuro solido e competitivo.

Mercato, per ora, giovane quello del Renate che dopo l’esordiente in serie C Gianluca Rossi proveniente dalla Primavera del Genoa aggiunge all’organico da mettere a disposizione di Luciano Foschi anche il centrocampista del 2004 Riccardo Ori (nella foto) che il direttore sportivo Oscar Magoni pesca dalla serie D del Gozzano, dove nell’ultima stagione ha totalizzato 36 presenze condite da tre reti e due assist. Giocatore molto duttile che in carriera ha ricoperto più ruoli sia dietro che in mezzo. Cresce nelle giovanili del Castelvetro con cui esordisce anche in Eccellenza fino a che lo nota il Modena che lo prende il prestito nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it