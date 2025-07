Guelfi trionfo di una città Il secondo scudetto viola ha un sapore più dolce

Il trionfo dei Guelfi Firenze non è solo una vittoria sportiva, ma un orgoglio collettivo che ha fatto battere forte il cuore di tutta la città. Un risultato che ha unito tifosi e cittadini in un’esultanza condivisa, attraversando l’oceano per risplendere in Ohio. Con il giglio rosso e il viola a celebrare il loro successo, i Guelfi hanno scritto una pagina indimenticabile nella storia del football italiano. E il loro motto...

È stato il trionfo di un’intera città, un urlo che ha attraversato l’oceano fino a risuonare in riva all’Arno: sabato 28 giugno 2025 i Guelfi Firenze hanno conquistato il loro secondo Scudetto, superando con un netto 49 a 14 i Dolphins Ancona nella 44ª edizione dell’ Italian Bowl, disputata al Glass Bowl Stadium di Toledo, in Ohio. Un successo tutto fiorentino: con il giglio rosso ben visibile sui caschi, il viola a tingere le divise e il motto "Vanto e Gloria" a fare da guida, i Guelfi hanno aggiunto un altro capitolo alla storia sportiva della città. L’ultimo Scudetto di una squadra senior fiorentina risaliva al 2022, quando furono proprio i Guelfi a salire sul tetto d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guelfi, trionfo di una città. Il secondo scudetto viola ha un sapore più dolce

