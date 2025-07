Perché l’audio della cabina di pilotaggio infittisce il mistero dell’incidente del volo Air India 171

L'audio della cabina di pilotaggio dell'incidente del volo Air India 171 svela un dettaglio inquietante che aumenta il mistero. Pochi secondi dopo il decollo, i controlli del carburante si sono improvvisamente azzerati, causando il fallimento totale dei motori del Boeing 787 Dreamliner. Questa scoperta scuote le indagini e pone nuove domande sulla sicurezza e le cause di questa tragedia, lasciando il mondo intero a chiedersi: cosa si nasconde dietro questo incidente?

Gli investigatori hanno fatto una scoperta agghiacciante durante le indagini preliminari sullo schianto del volo Air India 171, in cui persero la vita 260 persone a giugno. Pochi secondi dopo il decollo, entrambi gli interruttori di controllo del carburante del Boeing 787 Dreamliner, vecchio di 12 anni, si sono improvvisamente spostati in posizione “cut-off”, privando i motori di carburante e innescando la perdita totale di potenza. Il passaggio alla posizione “cut-off” è una manovra che in genere viene eseguita solo dopo l’atterraggio. La registrazione vocale in cabina di pilotaggio registra un pilota che chiede all’altro perchĂ© abbia “fatto il taglio”, al quale la persona risponde di no. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - PerchĂ© l’audio della cabina di pilotaggio infittisce il mistero dell’incidente del volo Air India 171

