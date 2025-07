Il neo acquisto Edoardo Saporiti si presenta | Sfrutterò al massimo questa possibilità

di Simone Cioni Genovese classe 2001, oltre cento presenze nelle ultime quattro stagioni di Serie C con le maglie di Grosseto, Montevarchi, Torres, Potenza e Lucchese (9 reti e 10 assist con i rossoneri), Edoardo Saporiti è pronto al grande salto. Il 23enne ligure è stato il primo acquisto del nuovo Empoli affidato a Guido Pagliuca ed ha commentato così il suo approdo in azzurro. "È stata un’emozione forte arrivare qua, da piccolo l’ho affrontato tante volte l’Empoli quando ero nel settore giovanile dello Spezia ed è sempre stata una realtà che mi è piaciuta molto, importante e che ha sempre lavorato bene con i giovani – ha esordito Saporiti –, ma nel panorama calcistico è vista bene da tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il neo acquisto Edoardo Saporiti si presenta: "Sfrutterò al massimo questa possibilità"

