Alcolock obbligatorio per migliaia di romagnoli | la guida al dispositivo anti-ubriachi alla guida che costa 2.000 euro

Alcolock obbligatorio per migliaia di romagnoli: una svolta che segna il cambiamento nella lotta contro la guida sotto l’effetto di alcool. Questo dispositivo, dal costo di circa 2000 euro, rappresenta una delle misure più severe del nuovo Codice della strada, entrato in vigore a dicembre. Ora, con la firma del decreto da parte del ministro Salvini, si avvia una fase concreta di applicazione, che potrebbe rivoluzionare la sicurezza sulle nostre strade.

Alcolock: chi deve installarlo (e per quanto tempo), costi, come funziona. Salvini approva le nuove linee guida - L'Alcolock, il dispositivo anti-alcool per i veicoli, rappresenta una svolta nella sicurezza stradale.

