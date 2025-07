Morto sepolto sotto la sabbia il racconto del padre | Non ha gridato ero a due metri e non mi sono accorto di nulla

Una tragedia nascosta sotto la sabbia, un racconto familiare che si scontra con la realtà. Il padre, inizialmente silenzioso, ora smentisce le accuse: “Tenevo Riccardo a portata di vista”, cercando di ricostruire un momento drammatico che ha lasciato tutti senza parole. La verità si fa strada tra dubbi e ricordi, mentre il caso si infittisce.

Il genitore smentisce la versione secondo cui, al momento della tragedia, stesse dormendo sul lettino: "Tenevo Riccardo a portata di vista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morto sepolto sotto la sabbia, il racconto del padre: "Non ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla"

17enne morto sepolto dalla sabbia. Il grido disperato del fratellino: "Riccardo è lì sotto"

Montalto di Castro, tragedia sulla spiaggia: Riccardo Boni, 17 anni, muore sepolto sotto la sabbia. A lanciare l'allarme il fratellino di 5 anni. Indagini in corso.

Riccardo Boni, morto sepolto sotto la sabbia a Montalto. Il padre: «Era a tre metri da me, perché non ha gridato? Non mi sono accorto di nulla» - Riccardo Boni, 17 anni, romano, fisico atletico, stava scavando quella buca sulla sabbia per far divertire i suoi fratellini di 8 e 5 anni. Come scrive msn.com

