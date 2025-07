La regina del futsal ci sarà | Per difendere il tricolore

La regina del futsal, l’Okasa Falconara, è pronta a difendere il titolo tricolore nella prossima stagione di serie A femminile. La confermata partecipazione, annunciata ufficialmente sui social dal club di via dello Stadio, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, già pronti a sostenere le proprie beniamine in un’altra avventura ricca di passione e sfide. Anche quest’anno, sarà un emozionante viaggio tra vittorie e grandi spettacoli sul parquet.

La regina della serie A femminile di futsal, l’Okasa Falconara, sarà regolarmente ai nastri di partenza della prossima stagione sportiva. Non che ve ne fossero dubbi, sia chiaro in apertura. Ma soltanto perché, ieri, è stato lo stesso club di via dello Stadio a darne pubblicamente notizia con un post pubblicato sui social che ha ovviamente galvanizzato i suoi tanti sostenitori, pronti ancora una volta a macinare chilometri in giro per l’Italia per sostenere la squadra del cuore. Anzi, la squadra del popolo: "Sarà a 12 squadre la serie A 2025-26, quella che partirà il 7 settembre con la disputa della Supercoppa tra Okasa Falconara, vincitore del campionato, e Bitonto, vincitore della Coppa Italia – dice la società nella nota –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net