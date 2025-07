Trash party per l’ultima sera del Mengo

Preparati a vivere un’ultima notte indimenticabile al Mengo Fest di Arezzo! Domenica 12 luglio 2025, il festival si congeda in grande stile con il trash party dedicato a Pupo, il cui titolo evocativo “Su di voi” promette risate e musica a non finire. Quindici anni fa, un mash-up leggendario lo trasformò in un’icona, e ora, per celebrare la sua carriera, il divertimento esploderà…

Arezzo, 12 luglio 2025 – L 'ultima serata del Mengo Fest di domenica non finirà con il concerto per i cinquant'anni di carriera di Pupo, ma con il trash party a lui dedicato dall'iconico titolo "Su di voi". E' come la chiusura di un cerchio, si perché a sua insaputa Pupo, quindici anni fa, diventò il protagonista di un mash up che cominciò a impazzare nelle serate del locale di musica live aretino Karemaski quando alla consolle salivano due personaggi che amavano animare le notti, il dj "croato" Zlatan Cassettone e il Tenerondo. Tra rivisitazioni di vecchi successi musicali e travestimenti inventarono un mix che univa la canzone di Pupo "Su di noi" a "Smack my bitch up" della band inglese techno degli anni Novanta The Prodigy, un'accoppiata improbabile ma che ebbe un successo immediato sui social e su youtube, dal titolo "Smack my Pupo".

